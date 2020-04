GoPro ha annunciato che licenzierà 200 dipendenti, circa il 20 percento della sua forza lavoro a causa della pandemia di Coronavirus. Mira a ridurre le spese di circa 100 milioni di dollari convertendo la maggior parte delle sue attività in un modello direct-to-consumer. La società ha dichiarato che le entrate del primo trimestre saranno inferiori alla metà rispetto al 2019, e ha inoltre aggiunto che il CEO Nicholas Woodman non prenderà alcun compenso per il resto dell’anno.

GoPro: il nuovo modello di vendita sembra l’unica soluzione

La pandemia di COVID-19 ha colpito proprio mentre GoPro stava iniziando a riprendersi dal suo disastroso passaggio ai droni. La società ha registrato un grande balzo delle entrate nell’ultimo trimestre del 2019 grazie al successo di Hero 8 Black. Tuttavia, prevede solo 119 milioni di dollari di vendite per il primo trimestre 2020, rispetto ai 528 milioni del trimestre precedente. La tabella di marcia per i prodotti per il 2020 rimane invariata.

GoPro ha affermato che si sta spostando su un modello diretto al consumatore a causa dell’influenza negativa di COVID-19 sulla sua rete di distribuzione globale. “Siamo schiacciati dal fatto che questo ci costringe a lasciare andare molti membri di talento del nostro team e saremo sempre grati per il loro contributo“, ha scritto nel comunicato stampa. Tuttavia, continuerà a “vendere selezionando i principali rivenditori nelle regioni chiave in cui i consumatori preferiscono acquistare offline o indirettamente“.