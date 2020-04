HONOR, ha annunciato oggi l’approdo in Italia di un nuovo smartphone. Stiamo parlando di HONOR 9X Pro. Questo dispositivo era stato già annunciato insieme al nuovo ecosistema intelligente dell’IoT durante una conferenza a Barcellona. Si tratta del primo Smartphone HONOR a possedere tutti i servizi di Huawei Mobile Service.

HONOR 9X Pro, ecco quali sono tutte le caratteristiche di questo nuovissimo smartphone

La produzione di questo smartphone, eleva di molto la qualità dei prodotti HONOR, sia in ambito software, che hardware. Stiamo parlando di un attento studio del design, delle prestazioni fotografiche e della funzionalità del telefono in sé. Come appena detto, questo smartphone è inoltre il primo ad avere tutti i servizi di Huawei Mobile Service.

È costituito da una fotocamera tripla da 48 MP, nonché un display FullView HONOR da 6,5 pollici. Grazie all’impegno dell’azienda e a tutti gli importanti aggiornamenti, le prestazioni fotografiche di questo telefono hanno fatto un salto di qualità veramente sorprendente, rispetto ai precedenti. Parlando invece del processore, Honor 9X Pro è supportato da un Chipset Al 7nm Kirin 810, che potenzia del 20% l’efficienza energetica, nonché del 50 % la densità dei transistor. Inoltre, la GPU Mali G52 MP6, permette al Kirin Gaming+, un miglioramento dell’esperienza di gioco davvero sorprendente.

Attraverso tutte le App presenti in Huawei AppGallery, nulla mancherà a questo dispositivo, dalle app per fotografia, musica, streaming video, fino ad arrivare a Fitness, Salute e Giochi. Il 9X Pro è uno smartphone dotato di Huawei Assistant, il quale è parte dell’Intelligenza Artificiale. A partire da domani 16 aprile, questo telefono sarà messo in vendita in occasione del lancio del nuovo e-commerce ufficiale chiamato HiHonor, in Phantom Purple, al prezzo di 249,90 euro per 6 GB di RAM e 256 GB di Rom (espandibile fino a 512 GB).