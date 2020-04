Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare del clamoroso Ban imposto dagli Stati Uniti nei confronti del colosso cinese Huawei. Con un emergenza sanitaria mondiale in atto tutti immaginavano che la questione si sarebbe risolta ma, a quanto pare, non è stato cosi.

Ciononostante, però, Huawei continua a pensare al futuro dei suoi clienti che, nelle ultime settimane, si sono sentiti letteralmente abbandonati. Proprio per questo motivo, quindi, nel corso del roll out ufficiale di EMUI 10, Huawei ha già annunciato il rilascio della nuovissima EMUI 11. Scopriamo quindi di seguito quali sono gli Smartphone in attesa degli ultimi aggiornamenti.

EMUI 10 e 11: ecco tutti gli Smartphone Huawei in attesa dell’update

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10