In periodi come quello attuale, lavorare da remoto diventa una necessità. Per essere efficace e produttivo, però, il lavoro da casa necessita di dispositivi con performance adeguate, oltre a una buona organizzazione degli spazi. LG Electronics presenta due soluzioni in grado di trasformare la propria casa in un ufficio “smart” sia che si disponga di una postazione di lavoro fissa che temporanea.

Per chi dispone di uno spazio per allestire una postazione di lavoro fissa , che sia uno studio o semplicemente una scrivania dedicata, LG Electronics propone il monitor UltraWide serie WL50S nelle varianti da 29 e 34 pollici. Essere multitasking è una caratteristica essenziale per il professionista moderno a cui viene richiesto di essere veloce e di svolgere attività diverse contemporaneamente con dati, testi, foto e video sempre a portata di mano. Il monitor UltraWide proposto da LG è in grado di semplificare il multitasking e aumentare la produttività. Il formato 21:9 è ideale per controllare e monitorare diverse finestre in contemporanea consentendo all’utente di visualizzare parallelamente più applicazioni e lavorare ai diversi progetti in modo agevole.

Quando si deve scegliere un monitor per svolgere la propria attività professionale è importante tenere conto anche del comfort dell’esperienza visiva. Il display UltraWide di LG offre una risoluzione Full HD (2560×1080) con il 33% di pixel in più rispetto ad un monitor16:9 Full HD (1920×1080) e grazie al display IPS è in grado di riprodurre colori estremamente precisi. Compatibile con il formato HDR permette di visualizzare bianchi più luminosi e neri più intensi rispetto agli schermi tradizionali riproducendo le aree scure e chiare dell’immagine con una maggiore ricchezza di dettagli. Inoltre, grazie all’angolo di visione più ampio è ancora più semplice godersi immagini dai colori reali.

Smart Working: le soluzioni di LG per organizzare il proprio home office

In questo periodo meeting online e webinar sono all’ordine del giorno e mai come in questi casi disporre di un ottimo audio può essere molto utile. Il monitor di LG è dotato di speaker integrati 10W 2.0 con funzionalità MaxxAudio® che regalano un’esperienza coinvolgente ed immersiva senza distrazioni consentendo di godersi suoni alti e bassi con una grande nitidezza. La funzione OnScreen Control, che consente di personalizzare il display con pochi clic e Split Screen, che consente di organizzare le aree di visualizzazione del display in base alle esigenze dell’utente, garantiscono un’interfaccia utente decisamente intuitiva.

Per chi invece deve organizzare una postazione temporanea , magari ritagliando un angolo provvisorio sul tavolo da pranzo o necessita di doversi spostare da una stanza all’altra della casa a seconda delle necessità familiari, LG Electronics propone i notebook LG gram serie Z990 (disponibili nelle varianti con display da 14”, 15” e 17”).

I notebook ultraleggeri LG gram sono perfetti per chi necessita di PC con prestazioni elevate, elevati livelli di autonomia della batteria e elevata portabilità; i tre modelli di questa linea sono dotati, infatti, di una batteria da 72W che consente fino a 23 ore di funzionamento con una singola carica e sono estremamente leggeri: la versione 17” pesa infatti solo 1.3 Kg.

Sottili ed eleganti, i notebook LG gram sono anche robusti e conformi ai rigorosi criteri di durabilità militari statunitensi MIL-STD-810G che coprono sette fattori di resilienza tra cui shock, polvere e temperature estreme.

Il modello LG gram da 17”è una potente workstation portatile grazie al più recente processore Intel® Core™ di 8a generazione e configurazione RAM DDR4 da 8 e 16 GB. L’inclusione di ThunderboltTM 3 permette, inoltre, di caricare dispositivi, trasferire file e visualizzare contenuti tramite un’unica porta, con una velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo, otto volte più veloce di una connessione USB 3.0 convenzionale, mentre la tastiera retroilluminata con due livelli di luminosità consente di utilizzare il laptop anche negli ambienti più bui.

I notebook LG gram sono dotati di un display IPS che ha il doppio dei pixel (2560 x 1600) di uno schermo Full HD standard e garantisce immagini dettagliate con una riproduzione dei colori incredibilmente precisa. Il formato 16:10 del display di questo modello offre una superficie più ampia rispetto al solito formato 16:9, il che lo rende ideale per l’editing di immagini e video, la visualizzazione simultanea di più documenti e molto altro.