In questo momento di emergenza sanitaria, le norme di sicurezza hanno obbligato milioni di italiani, grandi e piccini, a restare nelle proprie case e provvedere al lavoro attraverso lo smart working. Naturalmente, però, rispetto a quando si trascorreva molto più tempo fuori casa, adesso si ha modo di sostare davanti alla televisione più spesso, o di voler guardare qualche film o serie TV in lista da molto tempo.

Quale occasione migliore, dunque, per rispolverarla? O per lasciarsi ispirare dai nuovi arrivi sulle piattaforme di streaming? Per questo motivo vi proponiamo una carrellata di idee per accontentare tutti i gusti sulle migliori serie TV presenti al momento sulle varie piattaforme.

Netflix, Amazon Prime, Infinity e Disney+: ecco cosa guardare durante la quarantena

Netflix

Partiamo dal servizio di streaming più usato al mondo, che vanta più di 125 milioni di abbonati in costante aumento e che aggiorna continuamente il proprio catalogo per offrire esperienze di intrattenimento sempre nuove e stimolanti.

In questo periodo di reclusione, non si potranno lasciar scappare senz’altro Stranger Things, Black Mirror (in arrivo con la nuova stagione), Lucifer, Elite, La Casa di Carta, Vickings, Brew Brothers, Fauda, Gomorra, Suburra e Good Girls.

Amazon Prime Video

Il comparto streaming del noto store online è piuttosto vario, benché la scelta non risulti così ampia come in altre piattaforme. Alcune possibilità potrebbero consistere nel vedere La fantastica signora Maisel, così come Homecoming, Undone, Fleabag, American Gods e infine The Boys. Per divertirsi un po’, inoltre, si può sempre rispolverare ogni stagione del cult Friends.

Infinity

La piattaforma Mediaset include nel suo catalogo diverse proposte interessanti, a partire da Arrow, 22-11-63, Supernatural, Batwoman, Mom, All American, The Vampire Diaries, American world, Bob hearts Abishola, Chicago Fires, Legacies, Prodigal son. Queste vanno dal 2012 ai giorni d’oggi.

Disney+

Parliamo infine dell’ultima arrivata nel panorama dello streaming digitale. Stiamo parlando di Disney+, che al momento tra le sue proposte annovera degli evergreen come anche novità, soprattutto per bambini e adolescenti. Nello specifico, si tratta di Zack e Cody al Grand Hotel, Jessie, Raven, I maghi di Waverly, Hannah Montana ma anche dei nuovi arrivi come Il mondo secondo Jeff Goldblum.