Vodafone riesce a garantire agli utenti una promozione davvero unica nel suo genere, in tantissimi si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un bundle quasi infinito, a partire proprio dai 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G.

Il suo nome è Special Digital 50 Edition, nasce come promozione in versione operator attack raggiungibile solamente da una ristretta cerchia di consumatori sul territorio nazionale, nello specifico dagli uscenti da Iliad o da un virtuale (che non sia però Kena, ho.Mobile o CoopVoce), con richiesta di portabilità iniziale obbligatoria.

Il costo da sostenere per la sua attivazione corrisponde nello specifico a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, non viene richiesta nessun’altra cifra per la promozione in sé. Il canone fisso, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, è di 7 euro al mese.

Passa a Vodafone: ecco la Special 50 Digital Edition

La promozione nasconde al proprio interno una infinità di contenuti, nello specifico ci ritroviamo ad avere la possibilità di godere di 50 giga di traffico dati alla massima velocità possibile, senza comunque tralasciare i minuti e SMS illimitati da utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Come specificato, la massima velocità di navigazione raggiungibile corrisponde esattamente a 600Mbps in download, senza comunque dimenticare che sono assenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza incorrere nel pagamento di penali.

L’attivazione, come era lecito immaginarsi, è possibile nei punti vendita sparsi per il territorio, ma sopratutto sul sito ufficiale con spedizione gratuita della SIM presso il domicilio.