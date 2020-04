Il gestore telefonico francese arrivato in Italia circa due anni fa, Iliad, continua a riscuotere un forte successo grazie al suo servizio low cost ed efficiente. I consumatori possono cercare l’offerta che più rispecchia le proprie esigenze tra una serie di proposte. Ecco quali sono.

Iliad e le sue offerte telefoniche: ecco quali sono quelle disponibili sul mercato

Coloro che hanno bisogno di una tariffa per il proprio smartphone non troppo dispendiosa e dai contenuti non troppo alti possono optare per la tariffa base, Solo Voce. Con questa tariffa è possibile usufruire dei seguenti contenuti sostenendo soltanto 4,99 Euro al mese:

Chiamate illimitate per i numeri nazionali fissi e mobili;

SMS illimitati;

40MG di traffico dati per navigare in rete alla massima velocità della connessione mobile 4G.

Prima di scoprire la tariffa più gettonata, il gestore telefonico Iliad propone un’altra offerta vantaggiosa e allettante: Iliad 40GB. Richiede soltanto un canone mensile di 6,99 Euro per usufruire di:

Chiamate illimitate verso tutti;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili;

40GB di Internet per Internet.

Infine, con un solo euro in più al mese è possibile usufruire dell’offerta telefonica denominata Iliad 7.99. I consumatori interessati possono usufruire di:

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili;

Chiamate illimitate per tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

50GB di connessione dati per la navigazione in Internet.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sua pagina ufficiale online e indirizzarsi nella pagina apposita brochure prezzi. Inoltre, in tutte e tre le offerte appena descritte sono gratuiti alcuni servizi telefonici: segreteria telefonica, ti ho cercato, controllo del credito residuo, portabilità del numero e tanto altro.