Anche nei giorni di Pasqua ci sono tante sorprese per tutti gli utenti di TIM. Il provider di telefonia, nel corso di questi giorni, sta presentando tante nuove offerte con ricaricabili che prevedono soglie molto vantaggiose per minuti, messaggi e Giga internet.

L’obiettivo di TIM però non è soltanto quello di garantire agli abbonati di domani le migliori promozioni sul mercato. Il gestore, infatti, cerca di focalizzarsi anche sui servizi extra, tra cui la vendita degli ultimi modelli di iPhone.

TIM, anche a Pasqua è possibile ricevere questo sconto su iPhone

In linea con le grandi offerte delle scorse settimane, anche a Pasqua viene confermato lo sconto per tutti gli abbonati che acquistano un iPhone di ultima generazione. TIM ha riservato ai suoi abbonati un bonus permuta legato ad iPhone 11 con un valore massimo che si attesta sui 370 euro.

La compagnia garantisce lo sconto massimo di 370 euro a chi sceglie di acquistare uno degli iPhone 11 con la conseguente permuta di un iPhone XS con memoria di 64 Giga. Gli utenti avranno invece 265 euro di sconto se presentano in permuta un iPhone X con la memoria di 64 Giga. Altrettanto vantaggioso è lo sconto di 120 euro previsto per i clienti con un iPhone 8 con 64 Giga.

E’ possibile acquistare i nuovi iPhone con questo sconto direttamente attraverso il sito internet ufficiale del gestore. Come evidente, dato che si parla di permuta, i clienti al momento dell’acquisto dovranno consegnare il loro vecchio dispositivo in uno store del provider italiano. Per tecnici di TIM sarà prevista la possibilità di rifiutare la permuta in caso di importanti danni fisici o malfunzionamenti al sistema operativo.