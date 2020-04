Iliad affronta il weekend con un regalo e 2 offerte fino a 50GB

Come volevasi dimostrare Iliad è riuscito a dare una scossa a tutto il mondo della telefonia mobile italiana. Questo gestore infatti ha lanciato offerte incredibili fin dal primo momento, portando le persone a sottoscriverle in massa. Queste fanno della loro principale caratteristica il prezzo ma soprattutto i contenuti che risultano sconfinati.

Sono numerose le persone che non avrebbero scommesso nulla sulla crescita istantanea di questo nuovo provider, il quale invece oggi a 5,5 milioni di utenti. Inoltre il quarto posto in classifica e sempre più confermato, direttamente dietro ai grandi provider che da sempre operano in Italia. Ora però la concorrenza vuole rifarsi, e proprio per questo le campagne promozionali avrebbero messo in guardia Iliad che ha scelto di ricordare a tutti di avere due promo di primo livello.

Iliad, con queste due promozioni è quasi impossibile battere il nuovo gestore proveniente dalla Francia

Tutti i grandi gestori stanno preparando la loro controffensiva contro Iliad, azienda che però a due promozioni di gran livello sul sito ufficiale. Entrambi godono di minuti ed SMS senza limiti verso tutti, e prendono il nome di Giga 40 e Giga 50.

Rispettivamente queste due promozioni telefoniche mobili differiscono per giga e per prezzo. La prima ha infatti 40 giga in 4G, mentre la seconda a 50 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 e 7,99 € ogni mese. C’è inoltre una novità molto importante per tutti gli utenti che hanno una promo di Iliad: il roaming. Prima tutti avevano a disposizione solo 2 giga di navigazione sul web al di fuori della propria nazione. Adesso questi salgono ufficialmente a 4.