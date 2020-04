Nei giorni scorsi, erano emerse alcune informazioni riguardo un nuovo tablet in cantiere nei laboratori di Huawei. I rumor facevano riferimento ad un possibile MatePad da 10.4 pollici dotato di SoC Kirin 810. La soluzione, sulla carta non sembrava potente quanto il MatePad Pro 5G, ma comunque offriva un buon compromesso.

In queste ore, però, sono emersi altri dettagli sempre riguardanti un tablet prodotto da Huawei. Non è chiaro se i rumor si riferiscono ad un nuovo device, o semplicemente aggiungono maggiori informazioni a quelle già emerse. Considerando la confusione, siamo propensi a pensare che il produttore possa lanciare una nuova famiglia composta da due modelli distinti.

Huawei sta lavorando su un nuovo MatePad T



Il tablet oggetto delle nuove indiscrezioni è indicato come Huawei MatePad T ed è caratterizzato da un display da 8 pollici. Come si può vedere dall’immagine in apertura, il design è piuttosto classico, con cornici importanti sul lati ed una singola fotocamera posteriore. Questo lascia presupporre che si tratta di un device pensato per la fascia medio-bassa del mercato.

Al momento, non ci sono dettagli sulle specifiche, ma lo scorso 8 aprile, il MatePad T ha ottenuto la certificazione per cinque differenti versioni. È plausibile ipotizzare si tratti delle varianti Wi-Fi, LTE e 5G.

L’ultimo device realizzato da Huawei appartenente alla famiglia MediaPad T risale al 2017. Per quel device, il produttore ha scelto un SoC Snapdragon 425 accompagnato da 2GB di memoria RAM e 16GB di memoria interna. La nuova variante sicuramente potrà contare su componenti più aggiornate in grado di garantire un utilizzo affidabile e costante.