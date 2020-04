Sebbene niente è sicuro al 100% quando si tratta di fare operazioni con il nostro denaro, tuttavia fare i pagamenti con smartphone è più sicuro che utilizzare le nostre carte di credito. Questa forma di acquisto è nata non molti anni fa tra la curiosità dei geek e gli utenti modaioli, ma in questa quarantena e in un periodo di “contatti zero” sta diventando molto diffusa.

Per i pagamenti contactless tramite smartphone si possono scegliere varie applicazioni per sia su Apple che su Android, ricordando che sui sistemi del robottino è già presente l’utile app Google Pay. Infatti quasi tutte le banche tradizionali o online dispongono di un’app proprietaria, e per questo bisognerà in futuro fare qualche distinguo.

Una importante differenza rispetto all’uso di contanti o di carte di credito è che il denaro contante una volta rubato è perso, mentre se perdete lo smartphone non potrà essere utilizzato da anima viva dati i mille blocchi con fingerprint a scoraggiarla.

Pagamenti con Smartphone: perché sono meglio di una carta di credito

Un’app di pagamento è molto più sicura di qualsiasi altro strumento, perché una volta che avrete registrato la carta di credito, anche prepagata, vi verrà chiesto d’impostare un PIN o dare il consenso all’accesso con l’impronta digitale o con il FaceID. Come potrete capire, nessun malintenzionato potrà utilizzare un dispositivo POS di pagamento senza che ve ne accorgiate. E inoltre, rispetto alle carte di credito, nessuno può clonarvi il telefono per rubare i dati, se prima non vi ha accesso senza blocchi.

Ora vi starete chiedendo “ma se è così sicuro, perché in pochi usano i pagamenti tramite smartphone?“. Beh possiamo dirvi che non tutti sono convinti di potersi fidare e, sicuramente, non è un servizio completamente a costo zero.

Ma se lato utente molti balzelli possiamo evitarli, il vero problema sono i costi all’esercente: in Italia avere un POS è sì obbligatorio ma comporta il versamento dell’1% dell’incasso e altri canoni. Tuttavia più si va avanti e più ci sono offerte più vantaggiose, così come è vero che presto la bontà della sicurezza offerta dai pagamenti con smartphone farà breccia nelle menti di tutti.

Il cliente occasionale non potrà rifilare denaro falso, l’esercente non potrà esimersi dal farci lo scontrino, e la probabilità di essere derubati diminuirà sensibilmente. Quando la circolazione del denaro contante nelle tasche e nei registratori di cassa italiani andrà scemando anche molti reati caleranno inesorabilmente.