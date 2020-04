Il tuo PC Windows 10 può diventare un costoso corredo di arredamento a causa di un bug che impedisce l’avvio dei servizi Internet. Si tratta di un errore di sistema che arriva nel peggiore momento storico possibile. Molti e-worker, infatti, sono costretti a svolgere le proprie mansioni da casa mentre utenti comuni sfruttano il web come soluzione per far passare il tempo in quarantena.

Con gli ultimi aggiornamenti di sistema con numero seriale KB4535996 si sono riscontrati severi malfunzionamenti tra cui il blocco login e tutta una serie di problemi successivi di entità minore. Gli utenti devono correre subito ai ripari al fine di effettuare il fix che riporti tutto alla normalità per i sopra citati bug di connessione alla rete.

Windows 10 in errore: connessione non disponibile, utenti nel panico

Le versioni Windows 10 May Update 2019 che si sono aggiornate al pacchetto sopra indicato hanno segnalato il sopraggiungere di un improvviso shutdown della rete. Molti operatori sono stati contattati visto che molti hanno creduto si potesse trattare di un problema alla linea telefonica.

Il bug, invece, è sopraggiunto causa un aggiornamento difettoso rilasciato da Microsoft nel tentativo di porre rimedio ad una serie di errori di programmazione noti. Lo stesso problema pare si presenti nell’ipotesi in cui ci si connetta ad una rete VPN. In tale frangente strumenti di collaborazione online per lo smart working come Office 365 risultano totalmente inutilizzabili. Stop anche si sistemi per le chat video che necessitano chiaramente di una componente Internet attiva per funzionare.

Si consiglia di non usare VPN, sebbene una soluzione simile non sia normalmente auspicabile in termini di sicurezza in quanto si perde il vantaggio della protezione dati caratteristica delle reti tunnel. Basta disinstallare l’update ed attendere che Microsoft provveda al rilascio di un correttivo adeguato alla problematica riscontrata.