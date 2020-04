Iliad introduce una grande novità e offre due promo da 40 e 50GB

Come Iliad in questo momento ci sono pochi altri gestori, ma la rapidità con cui questo provider è riuscito ad accaparrarsi tantissimi utenti, è di sicuro inedita fino ad oggi. Ora come ora infatti nessuno è riuscito mai a guadagnare così tanti utenti in così poco tempo come Iliad, azienda che fin dal primo momento ci ha dato dentro con le sue offerte migliori.

Tutti gli altri gestori sono stati colti infatti di sorpresa, è proprio questo gli è costato la perdita di tantissimi clienti. Attualmente il provider proveniente dall’estero detiene oltre 5,5 milioni di clienti di cui il 98% felici della propria offerta. Adesso però è il momento di difendersi, dato che le altre aziende hanno preparato controffensive molto importanti con le loro campagne promozionali. Proprio per questo è arrivata una grande novità e soprattutto sul sito sono disponibili due offerte incredibili.

Iliade, sul sito ci sono due promozioni incredibili che da ora prevedono una novità che in molti aspettavano

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono ancora disponibili le due promozioni che tutti gli utenti vorrebbero sottoscrivere. Stiamo parlando delle due Giga 40 e Giga 50, promo che ciò molti utenti detengono da tempo.

Entrambe le soluzioni presentano minuti ed SMS senza limiti verso tutti ogni mese, con la differenza che una prevede 40 giga e l’altra 50 giga in 4G. I prezzi sono di 6,99 e 7,99 € al mese per sempre. Nel frattempo è arrivata anche una grande novità: all’interno delle offerte di Iliad gli utenti avranno 4GB e non più solo due, per navigare sul web all’estero.