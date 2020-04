Iliad: ci sono alcune novità e promo fino a 50GB a partire da 4,99 euro

Iliad ha portato a tutti gli utenti un ulteriore possibilità di cambiare gestore, visto che le sue promozioni sono state identificate come ottime sotto diversi punti di vista. Questo gestore proveniente dalla Francia è riuscito ad insediarsi rapidamente tra le prime posizioni in classifica. Basti pensare che infatti l’azienda in questo momento si trova al quarto posto con davanti solo i veri colossi della telefonia italiana.

Non a caso il reato detiene 5 milioni e oltre di utenti, i quali risultano anche molto felici delle promozioni sottoscritte. Quest’anno davvero tutto, a partire dei minuti fino ad arrivare ad un prezzo nettamente fuori dal mercato. Questo ha messo in difficoltà tante aziende, le quali infatti stanno raggruppando tutte le loro forze per provare a distruggere la concorrenza proprio di Iliad. Tale motivo ha quindi spinto il provider a difendersi con le sue migliori armi.

Iliad introduce una grande novità per una promo e ne offre ben due sul suo sito ufficiale

Iliad ha concesso agli utenti ormai qualche anno fa la sua promozione migliore, quella che offre 50 giga in 4G. La promo nota con il nome di Giga 50 permette a tutti di avere anche minuti ed SMS senza limiti, per un costo di soli 7,99 € al mese. Sul sito ufficiale però c’è anche la promo che precede proprio la Giga 50.

Stiamo parlando della Giga 40, offerta che include gli stessi contenuti dal punto di vista dei minuti e degli SMS ma che cambia per i giga che in questo caso sono 40. A cambiare e ovviamente anche il prezzo, il quale consiste in 6,99 € al mese. Una grande novità riguarda poi il Roaming delle due offerte, il quale permette ora agli utenti di utilizzare 4 giga all’estero e non più 2.