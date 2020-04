In questi giorni in cui l’emergenza Coronavirus dilaga in Italia e nel mondo, le grandi aziende multinazionali sono impegnate ad offrire i loro migliori servizi ai Governi ed ai consumatori per allentare la morsa del contagio. Tra queste aziende Google è in prima linea. La compagnia di Mountain View, ad esempio, già iniziando a fornire supporto per creare programmi per tracciare gli spostamenti di persone affette dal virus.

Google Maps, sulle carte anche le indicazioni per i ristoranti da asporto

Google non è impegnata solo nella creazione di nuove piattaforme, ma vuole potenziare anche i servizi già attualmente in suo, per offrire maggiori garanzie al pubblico. Una novità dell’ultima ora riguarda la popolare piattaforma Google Maps.

Sull’app per la navigazione, è arrivata una nuova funzione che sarà utile a tutti quegli utenti che cercano un ristorante che effettua consegne a domicilio. Sull’app, infatti, è stata introdotta una categoria di ricerca volta ad indicare proprio tutte quelle attività commerciali sul territorio (pizzerie, ristoranti, ma anche supermercati) che, seppur non effettuando servizio al pubblico, garantiscono l’invio di pasti o spesa nelle abitazioni.

Non è questa l’unica importante novità di Google Maps per il Covid-19. Da alcuni giorni sull’applicazione è possibile scorgere un collegamento alla sezione News. Questo collegamento è utile per gli utenti che vogliono essere aggiornati sulle ultime e certificate notizie circa l’evoluzione della pandemia globale.

Sempre su Google Maps, inoltre, sono segnalati in tempo reale blocchi stradali relativi ad aree di zona rossa per contenere il contagio tra la popolazione.