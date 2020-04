Expert e Comet battono Euronics: tanti smartphone a prezzi stracciati

In questo momento tutti i negozi e soprattutto le grandi catene commerciali sono chiamati a compiere un passo verso il pubblico. L’emergenza del coronavirus infatti ha spinto le persone ad approvvigionare beni di prima necessità ma anche oggetti inerenti all’ambito della tecnologia. Proprio per questo aziende come Expert e Comet avrebbero deciso di dare il loro massimo supporto con tantissime offerte interessanti. L’unico modo per completare gli acquisti, visto il periodo e soprattutto l’impossibilità di produrre volantini, è quello di recarsi sui siti ufficiali.

Qui infatti gli utenti potranno trovare grandi offerte su diversi smartphone ad esempio che saranno però soggetti ad esaurimento scorte.

Expert e Comet battono la concorrenza di Euronics: tutte le migliori offerte sugli smartphone

Questa settimana non è stato possibile produrre nuovi volantini, ma sui siti ufficiali di Expert o Comet potete trovare il meglio.

Proprio in questi giorni ecco infatti tanti smartphone in offerta, come ad esempio sul sito di Expert dove sembra aver preso piede Oppo. Ecco dunque il Reno Z 128GB a soli 349 euro spedizione inclusa. In seguito arriva anche l’Oppo A9 2020 a 229 euro. Non manca poi Samsung Galaxy S20+ a 1029 euro così come Galaxy S20 Ultra 5G a 1.379 euro. Ma questi sono solo alcuni dei dispositivi che trovate.

Sul sito di Comet non si può non notare la smart TV Samsung da 55 pollici a soli 379 euro o magari iPhone XR 64GB a 669 euro. Potete poi portare a casa per soli 149,90 anche Huawei MediaPad T3 da 10 pollici, mentre per soli 189 euro avrete il nuovo Samsung Galaxy A30S.