Una delle serie televisive italiane molto apprezzate in questi ultimi anni è Suburra, tratta dall’omonimo film. La fiction ha riscosso molto successo raccontando le vicende criminali che coinvolgono Stato e Chiesa, ma adesso i fan non riescono più ad aspettare l’arrivo della terza stagione.

La serie televisiva è stata ideata appositamente per approfondire in ogni stagione uno dei tre concetti: Stato, Chiesa e Criminalità. Le prossime puntante, dunque, potrebbero essere le ultime per chiudere definitivamente la serie.

In tantissimi si domandano quando sarà disponibile la terza stagione, ma nessuna comunicazione ufficiale in merito è stata rilasciata. A rispondere alle tantissime domande dei fan con un video è Alessandro Borghi, l’attore che nella serie televisiva interpreta il personaggio di Aureliano.

Suburra: la terza stagione potrebbe essere vicina, o forse no

Appassionando milioni di spettatori, la serie televisiva italiana dovrebbe tornare molto presto sulla piattaforma di streaming online Netflix con la terza stagione. Purtroppo, però, nessuno conosce la data ufficiale di lancio.

A confermare la notizia è Alessandro Borghi tramite il suo profilo ufficiale social di Instagram pubblicando un video per rispondere alle tantissime domande dei fan. Il giovane e amato attore nel video afferma: Io non so quando esce Suburra 3. Non lo sa nessuno. Non lo so io, non lo sa Giacomino [Giacomo Ferrara]. Non lo sa neanche il produttore. Non lo sa Netflix. Non lo sa neanche quello che fa tutti i palinsesti del pianeta. Quindi per favore smettere di chiedercelo, buona quarantena. Ciao”. Qualora il messaggio non venisse colto da tutti, lo ha anche scritto nella didascalia del video: “Visto che nel video potrebbe non essere chiaro. Io non so quando esce Suburra 3. Vi voglio molto bene”.