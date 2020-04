Quali sono gli aspetti di uno smartphone che dovresti valutare prima dell’acquisto? Oltre al SoC (System on Chip), dal quale dipendono la maggior parte delle funzionalità e delle prestazioni di uno smartphone, nonché la sua autonomia, dal momento in cui questo può essere più o meno ottimizzato per una gestione più efficace del consumo energetico, dovresti considerare anche altre caratteristiche. Dallo schermo alla fotocamera, dalla batteria al valore SAR, ecco alcune delle principali caratteristiche da tenere in considerazione prima di acquistare un nuovo smartphone.

SCHERMO

Lo schermo è il mezzo attraverso il quale noi riusciamo ad interagire con lo smartphone, ne viene da sé l’importanza di avere uno smartphone con un bel display e con una buona risoluzione grafica. Ciò andrebbe valutato ancor di più se si desidera fruire di contenuti video in streaming, come film e serie TV, o se ci si vuole dedicare al mobile gaming, privilegiando, in questo caso, schermi di dimensioni più ampie, per poter vivere un’esperienza più coinvolgente.

FOTOCAMERA

E’ forse un po’ scontato, ma la fotocamera è uno dei principali fattori che dovrebbe essere preso in considerazione prima di acquistare uno smartphone. Del resto, gli stessi produttori di smartphone hanno ormai compreso quanto sia divenuta importante la fotografia da mobile, e stanno cercando di implementare le più recenti e potenti tecnologie anche sulle proposte entry-level e di medio-gamma.

Lo standard attuale vuole almeno una doppia fotocamera esterna (sugli smartphone di fascia alta inizia a diffondersi anche la penta-camera), ma oltre alla quantità e alla grandezza delle lenti, dovrebbero essere prese in considerazione anche le funzionalità della fotocamera (modalità notturna, panoramica, ritratto, filtro bellezza, capacità dello zoom, ecc) sempre più spesso potenziate dall’Intelligenza artificiale.

BATTERIA

Che senso avrebbe acquistare uno smartphone con prestazioni al top se poi la sua batteria si esaurisce in poche ore? Acquistare uno smartphone che riesca a garantire diverse ore di autonomia è importante non solo per chi vuole godersi a pieno il proprio dispositivo, senza sentire la necessità di doverlo ricaricare ogni tot. ore, ma anche per quei lavoratori o per quegli studenti che sono costretti a trascorrere buona parte della loro giornata fuori casa e che utilizzano lo smartphone anche per lavorare, inviando e-mail, contattando i clienti, collaborando a documenti o scrivendo appunti.

Un uso stress, infatti, tende a consumare più rapidamente l’autonomia dello smartphone, ma con batteria più grandi ed una buona gestione del consumo garantita dal SoC, si può facilmente tornare a casa con una buona percentuale di autonomia.

CONNETTIVITA’

Anche io tendevo a sottovalutare questo aspetto, ma acquistare uno smartphone con le più recenti tecnologie in termini di connettività ci assicura una connessione affidabile ovunque, anche nelle zone più affollate, garantisce una serie di funzionalità aggiuntive. Un esempio è il chip NFC, grazie al quale è possibile effettuare pagamenti direttamente con lo smartphone, avvicinando il nostro dispositivo ad un POS. Questa funzionalità, tuttavia, non è ancora disponibile per tutti gli smartphone.

VALORE SAR

Infine, ma non meno importante (anzi), prima di acquistare uno smartphone dovresti considerare il suo valore SAR. Per chi non fosse familiare con il termine, il valore SAR indica la quantità di radiazioni che il nostro organismo assorbe in presenza di un determinato dispositivo elettronico e per legge non può superare i 2 W/kg (1,6 W/KG negli USA), o potrebbe rappresentare, nel lungo termine, un fattore di rischio per la nostra salute.