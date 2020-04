La Entertainment Software Association ha cancellato l’E3 2020 a causa del COVID-19, ma è ancora impegnata a organizzare l’evento per l’anno prossimo. L’organizzazione ha annunciato che l’E3 tornerà tra il 15 giugno e il 17 giugno 2021. La mostra futura è definita come un evento “reinventato”, sebbene questo sia il linguaggio che ha usato anche per il suo raduno del 2020. Non sarà sorprendente se l’evento del 2021 strizzerà l’occhio a quello che avresti potuto vedere quest’anno, ma solo con un diverso mix di giochi.

E3 2020: non sarai comunque a corto di notizie sul gaming quest’anno

Non sarai completamente sfortunato se sei desideroso di notizie per quanta riguarda il gaming verso fine primavera. Oltre all’evento Xbox online di Microsoft, IGN sta organizzando un evento questo giugno con numerosi importanti sviluppatori e creator di piattaforme, tra cui Amazon, Google, 2K Games, Sega e Square Enix. Sebbene quest’evento non conterà su un’abbondanza di notizie, potrebbe essere l’evento che si avvicina di più all’E3, finché non ci sarà quello dell’anno prossimo.

L’E3 2020 sarebbe dovuto essere uno dei più grandi eventi degli ultimi anni con l’imminente arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X in lizza. L’evento del prossimo anno non avrà sicuramente lo stesso impatto, essendo che molte notizie di punta ormai non saranno più notizie. Dovrebbe essere il primo E3 dove verranno presentati giochi PS5 e Xbox Series X. È probabile che ogni attenzione dell’evento girerà intorno alla seconda ondata di giochi per queste nuove console.