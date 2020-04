Il volantino MediaWorld batte indiscutibilmente le proposte di Unieuro con il lancio di alcuni ottimi prezzi tra cui gli utenti possono scegliere, non muovendosi da casa data l’effettiva chiusura di tutti i punti vendita fisici attualmente presenti sul territorio nazionale.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo può essere raggiunta da un qualsiasi utente in Italia, a differenza di quanto siamo stati abituati in passato, è bene ricordare che la consegna risulta essere completamente gratuita presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa dall’utente.

MediaWorld: questi sconti sono impressionanti

La campagna promozionale principale del volantino MediaWorld riguarda prima di tutto il “lavoro da casa”, o meglio definito smart working, a cui la maggior parte di noi è stata costretta nell’ultimo periodo. Con Home Sweet Work l’azienda cerca di avvicinarsi ai lavoratori che necessitano di nuovi dispositivi per il proprio lavoro, come notebook, all-in-one, PC desktop, stampanti, software, monitor, accessori in generale, macchine per il caffè, purificatori d’aria et similae.

Sempre sul sito ufficiale, gli utenti potranno anche acquistare tutti i dispositivi di casa Samsung e Apple, sempre usufruendo della spedizione gratuita presso il vostro domicilio, richiedendo anche il Tasso Zero per ogni acquisto superiore ai 199 euro (in questo caso dovrete anche fornire le giuste garanzie affinché venga erogato il prestito richiesto).

Per scoprire e conoscere da vicino tutto il volantino MediaWorld discusso nel nostro articolo, non vi resta che aprire le pagine che trovate elencate a questo link.