Una delle offerte dell’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, può essere attivata sostenendo una spesa iniziale decisamente conveniente e andando incontro ad un costo di rinnovo inferiore ai 6,00 euro mensili. Non tutti, però, possono richiedere la tariffa in questione, in quanto il low cost ne rivolge l’attivazione esclusivamente ai clienti che procedono con il trasferimento del numero da determinati gestori. Scopriamo i dettagli dell’offerta ho. 5.99€, chi può ottenerla e come richiedere la nuova SIM ho Mobile.

Passa a ho Mobile: ecco chi può ottenere l’offerta ho. 5.99€ e come attivarla!

L’offerta ho. 5.99€ può essere attivata procedendo con l’acquisto della nuova SIM recandosi in uno dei 3000 punti vendita del gestore o utilizzando il suo sito ufficiale www.ho-mobile.it.

Effettuando l’acquisto online i nuovi clienti hanno la possibilità di ricevere la SIM tramite corriere, senza andare incontro ad alcun costo di spedizione; oppure, richiedere il ritiro presso una delle numerose edicole convenzionate.

La tariffa del low cost può essere attivata soltanto dai clienti che decidono di trasferire il loro numero da Iliad o da uno degli operatori virtuali indicati da ho Mobile. I clienti che attivano l’offerta ho. 5.99€ possono ricevere mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

• SMS illimitati verso tutti i numeri

• 70 GB di traffico dati in 4G Basic

A soli 5,99 euro al mese, da sostenere per saldare il costo di rinnovo, inoltre, hanno a disposizione anche i servizi extra, quindi: l’sms ho. chiamato, l’avviso e trasferimento di chiamata; la navigazione hotspot, il numero 42121 per il credito residuo e l’app ufficiale ho. Mobile.