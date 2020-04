Carrefour sorprende Unieuro con un volantino che riesce a catturare l’attenzione dei consumatori proponendo alcune delle migliori offerte che si siano viste sul mercato, a partire dall’ottimo prezzo applicato su uno smartphone di fascia medio-bassa, come lo Huawei Y5.

La scorsa campagna promozionale di Carrefour è stata sicuramente molto interessante, chiamata “I Fantastici 11”, ha visto offrire la possibilità al consumatore di godere di sconti pazzi validi solamente per 24 ore (come non dimenticare lo smartphone a soli 9,90 euro). La situazione, da un punto di vista dei prezzi, sta lentamente tornando alla normalità; il volantino attuale concentra la propria attenzione, come è giusto che sia, sui beni di prima necessità, offrendo allo stesso modo all’utente la possibilità di acquistare anche uno smartphone di fascia medio-bassa.

Carrefour: il volantino che nessuno si aspettava di vedere

Il dispositivo in questione è lo Huawei Y5 2019, un buonissimo terminale ma chiaramente con una scheda tecnica tutt’altro che performante. Nello specifico parliamo di un display IPS LCD da 5.71 pollici e risoluzione 1440 x 720 pixel, affiancato da un processore MediaTek Helio MT6761, da 4GB di RAM, memoria interna espandibile, una buona batteria da 3020 mAh, una fotocamera posteriore da 13 megapixel ed una anteriore da 5 megapixel.

Il prezzo finale di vendita rispecchia ovviamente quelle che sono le specifiche, arrivando infatti a richiedere solamente un esborso di 89 euro per il suo acquisto effettivo. La versione commercializzata è la solita no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare comunque nei punti vendita in cui è stato completato l’acquisto.