Da qualche giorno, subito dopo la fusione dei due operatori Wind e Tre nel nuovo brand WindTre, è stata resa pubblica una delle migliori offerte in circolazione, stiamo parlando della Go 50 Top+ in vendita a soli 5,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Attivabile esclusivamente in versione operator attack, quindi solamente dagli uscenti da un operatore virtuale che non utilizzi la rete telefonica di WindTre (troviamo ad esempio Very Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile e CoopVoce), prevede il pagamento di un contributo iniziale pari a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Il canone fisso da versare poi mensilmente sarà pari a 5,99 euro, tutto addebitato in automatico sul credito residuo della suddetta, la portabilità è invece strettamente obbligatoria. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, la richiesta di attivazione potrà essere presentata in esclusiva sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, non nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

WindTre: la promozione riserva tanti contenuti

La WindTre Go 50 Top+ è comunque un’ottima promozione che riserva agli utenti tantissimi contenuti, come ad esempio minuti illimitati da utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia, passando anche per 200 SMS da inviare a chiunque si desideri, per finire con i soliti 50 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile.

La navigazione è prevista sotto rete telefonica 4.5G senza limitazioni particolari, nell’eventualità in cui invece vogliate pagare tramite conto corrente bancario, sottostando anche al vincolo contrattuale di 24 mesi, ricordiamo essere disponibile la Go 100 Top+ con stesso prezzo e limitazioni, ma con annessi 100 giga di traffico al mese.