Archiviare i file sul cloud sta diventando sempre più necessario, in un periodo in cui non ci si può affidare agli hard disk esterni per diffondere i propri documenti e al contempo proteggerli da eventuali crash del sistema operativo. In un mondo di smart worker che si muovono in mobilità spostare i propri file nel cloud ha i suoi moltissimi vantaggi, visto che possono essere consulati da qualsiasi device connesso a Internet, ma scegliere quale servizio usare è altresì determinante.

Oggi sul mercato c’è un ampia scelta, ma sono pochi i servizi che garantiscono spazio di archiviazione ed elevati standard di sicurezza. Tra i più conosciuti annoveriamo Google Drive, Dropbox, OneDrive, ma è possibile eseguire il backup sicuro dei dati anche su altri valenti servizi.

Google Drive, Dropbox, pCloud e OneDrive: ecco i migliori Cloud