TIM e Vodafone sono ufficialmente ai blocchi di partenza per l’arrivo del 5G nella telefonia mobile italiana, e sono in netto vantaggio rispetto agli altri operatori di riferimento. Proprio in queste ore è nata la nuova tariffa mobile TIM Advance 5G Unlimited, compatibile con le rete di nuova generazione, e tale include minuti, SMS e GIGA illimitati in 5G con velocità fino a 2Gbps. Il costo di attivazione è gratuito ma solo per tutti i clienti che sceglieranno con metodo di pagamento l’addebito su carta di credito o su conto corrente. TIM Advance 5G Unlimited prevede un canone mensile pari a 39,99 euro, al cui interno sono compresi: 3 mesi di TIM Games gratis

Video HD/UHD

Giga First Class e Assistenza dedicata

Smartphone 5G con sconti esclusivi da 0€/mese

Giga illimitati in 5G: sfida tra Tim e Vodafone con queste offerte

Vodafone dal canto suo offre altrettante soluzioni in 5G davvero interessanti. Ecco si seguito cosa ci prospetta l’operatore in rosso:

Vodafone Simple Digital

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili senza scatto alla risposta

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili senza scatto alla risposta 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali mobili

verso tutti i numeri nazionali mobili 20GB di traffico dati per navigare Internet alla velocità del 5G.

di traffico dati per navigare alla velocità del Costo: 14,99 euro al mese

La migliore via di mezzo per accedere al 5G di Vodafone in tutta la sua eccellenza. Ben bilanciata nei costi e nei contenuti.

Vodafone Facile

minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili senza scatto alla risposta

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili senza scatto alla risposta SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile 4GB di traffico dati per navigare Internet alla velocità del 5G.

di traffico dati per navigare alla velocità del Costo: 12,99 euro al mese

Perfetta per chi cerca un modo di chiamare ed inviare messaggi con una rete ultra veloce.

Vodafone Infinito Black Edition

minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili senza scatto alla risposta

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili senza scatto alla risposta SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile GIGA Illimitati di traffico dati per navigare Internet alla velocità del 5G.

di traffico dati per navigare alla velocità del 1.000 minuti UE

5 Giga Extra per il roaming dati in Unione Europea

per il roaming dati in Unione Europea Servizi Inclusi: Tidal Premium 12 mesi, Now TV e Sky Sport Mix .

12 mesi, e . Costo: 39,99 euro al mese (conto corrente o carta di credito).

La Tariffa completa in termini di servizi, velocità e copertura di rete in Italia e in Europa.