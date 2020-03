Dropbox beta per Mac può finalmente sincronizzare il tuo desktop

Come per iCloud, questo ha mossa assume senso solo se ti iscrivi a uno dei livelli a pagamento di Dropbox (2 GB di spazio risultano terribilmente inadeguati per le nostre esigenze). Tuttavia, potrebbe essere molto utile se si desidera l’archiviazione cloud che funge più da backup continuo per file comuni che da un luogo in cui caricare file specifici.

Questa notizia arriva in un momento in cui iCloud ha finalmente lanciato la condivisione di cartelle con iOS 13.4. Per molti utenti la sincronizzazione desktop è stata una delle ragioni principali per cui hanno usato iCloud. Il ripristino dei file eliminati per iCloud al contempo non è altrettanto robusto di quello che offre Dropbox. Ora che Dropbox abbinerà il set di funzionalità di iCloud Drive su macOS, gli utenti possono scegliere quale soluzione è meglio per loro.