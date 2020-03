Il Covid-19, alias Coronavirus, è sulla bocca di miliardi di utenti nel mondo, la diffusione sul territorio sta lentamente raggiungendo livelli inimmaginabili ed imprevisti fino a qualche mese fa, sfortunatamente però in rete si leggono tantissime notizie discordanti e non sempre in linea con le comunicazioni ufficiali.

Proprio per questo motivo è stato creato un canale Telegram (link per il collegamento) in grado di raccogliere tutte le ultime news in merito alla diffusione del Covid-19, con aggiornamenti in tempo reale dei contagi, dei decessi e del numero di guariti. Al suo interno l’utente potrà anche scaricare i moduli per l’autocertificazione aggiornati al giorno corrente, conoscere nel dettaglio tutti i decreti, le multe e le limitazioni imposti dal capo del nostro Governo.

Telegram: ecco il canale dedicato al Covid-19

L’iscrizione è completamente gratuita (questo è invece il canale Telegram dedicato alle ultime offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis), come anche l’installazione dell’applicazione di messaggistica istantanea sul vostro smartphone/tablet.

Ricordate essere pienamente compatibile con tutti i sistemi operativo attualmente in commercio, siano essi Android o iOS. Le notizie che troverete elencate nel canale molte volte provengono dai profili ufficiali degli addetti ai lavori, come il premier Giuseppe Conte, passando anche per tutti i ministri, in questo modo avrete la possibilità di conoscere da vicino ogni informazione in merito al Covid-19, restando sempre aggiornati anche in merito ad eventuali contagi o vademecum da rispettare per non farsi trovare impreparati in caso di necessità o difficoltà alcuna in Italia.

Indipendentemente da tutto questo, ricordate di restare a casa, sempre.