Ormai gli smartphone ricoprono un ruolo fondamentale nella società in cui viviamo viste le capacità tecnologiche di cui sono dotati. Chi li utilizza per lavoro, per studio, o semplice svago, sono milioni e milioni gli utenti che hanno deciso di affidarsi a queste strumento così innovativo.

Non tutti sanno però che il nostro dispositivo è dotato di alcune funzioni non messe in evidenza, ma che possono risultare efficaci ad esempio per la privacy, per velocità di utilizzo o anche per semplice comodità.

Prendiamo in esame i dispositivi che contengono il sistema operativo Android ed andiamo a scopire quali funzioni sono nascoste e diversi utenti non ne sono a conoscenza.

Android: tra le funzioni nascoste c’è la modalità focus

Quando ci sono degli aggiornamenti (sistema operativo) da eseguire sul nostro smartphone, ci si aspetta sempre delle funzioni che possano migliorare il device. Facendo riferimento ai dispositivi Android, il primo pensiero degli utenti è quello riguardante la grafica che può migliorare notevolmente esteticamente l’utilizzo del proprio device. Un esempio a riguardo è la modalità ‘focus’ che consente di focalizzarsi su una situazione senza essere distratti dallo smartphone.

Concentrandoci prettamente sull’aspetto grafico lasciamo nascoste in gran segreto delle funzioni, ecco altri esempi: