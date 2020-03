Le automobili stanno affrontando un vero e proprio cambiamento: dopo esser state per anni nutrite a suon di carburante, in un prossimo futuro sarà l’energia la forma di rifornimento prediletta e questo anche a causa di alcune future disposizione statali e sovranazionali. Nonostante questo settore abbia fatto diversi passi in avanti, è anche vero che nutre ancora dei problemi non indifferenti come ad esempio la sostituzione delle batterie o il loro smantellamento. All’avanzamento tecnologico, però, non vi è mai fine e recenti finanziamenti hanno svelato che diversi governi sono già in cerca di una soluzione: scopriamo i dettagli maggiori.

Auto elettriche: le batterie diventeranno più facilmente sostituibili e non solo

Stando alle ultime indiscrezioni nel campo automobilistico, il Governo Cinese avrebbe stanziato un ingente quantità di denaro ad un solo fine: permettere agli esperti di trovare una soluzione dedicata alla sostituzione delle batterie. Così facendo ci è dato sapere che presto una soluzione verrà introdotta nelle auto così da migliorare non solo la manutenzione, ma anche l’autonomia della stessa.

Altri punti importanti della ricerca cinese soni poi legati allo smaltimento delle batterie: questo risulta essere ancora un problema al quale si sta cercando una soluzione; alla creazione di metodi di ricarica alternativi e che facciano sentire l’utente più vicino ai metodi adoperati fino ad ora per il rifornimento di auto a carburante.

Concludiamo, infine, facendo sapere ai nostri utenti che a partire dal 2025 l’elettrico potrebbe diventare obbligatorio in diversi Stati Europei, per maggiori informazioni vi lasciamo il nostro articolo dedicato.