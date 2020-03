Esistono numerosi servizi di streaming che hanno deciso di aiutare la stabilità di Internet limitando la qualità dei video. Alcuni di questi offrono anche più contenuti per dare supporto alle persone che sono costrette a rimanere in casa. Un nome che si aggiungerà alla lista dei servizi streaming è quello di Google Play Movies.

La piattaforma potrebbe non avere abbastanza utenti per destabilizzare Internet e, ancora più importante, non ha molti contenuti gratuiti per attirare le persone. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare presto in base agli indizi trovati nell’app Android di Play Movies.

Google Play Music, arriveranno a breve film gratuiti?

Proprio come Play Music, Play Movies non sempre fa parlare di sè quando si tratta di contenuti digitali. Sebbene abbia prezzi relativamente competitivi e una ricca selezione di titoli, gli utenti sono significativamente meno rispetto alle altre piattaforme streaming.

XDA ha “smontato” l’APK dell’app Google Play Movies e ha trovato qualcosa di estremamente interessante. Il testo suggerisce che la società sta pianificando di aprire non solo alcuni ma “centinaia” di titoli gratuitamente. Come molti servizi di streaming con livelli gratuiti, la riproduzione di questi video verrà interrotta da annunci pubblicitari.

In virtù di Android e dell’ubiquità di Gmail e Google Docs, quasi tutti in questi giorni sono praticamente anche abbonati a Play Movies. Tutto ciò che potrebbe essere necessario sono alcuni buoni film gratuiti affinché il servizio raccolga un seguito più fedele. Tuttavia, ciò non garantisce il suo successo, come si può vedere sia su Play Music che su Play Magazine ed Edicola.