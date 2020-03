Per questo 2020, l’azienda cinese Oppo ci ha portato ufficialmente sul mercato mobile due varianti del suo top di gamma della serie Find X, cioè i nuovi Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro (anche se solo quest’ultimo è arrivato in veste ufficiale in Italia). Nonostante questo, potrebbe arrivare un nuovo smartphone che andrà ad aggiungersi a questa serie, ovvero il futuro Oppo Find X2 Lite.

Oppo Find X2 Lite potrebbe essere la versione globale dello scorso Oppo Reno 3 Youth

Sembra quindi che Oppo abbia deciso di aggiungere al suo catalogo un ulteriore dispositivo. Quest’ultimo, in particolare, è già stato il protagonista di alcune indiscrezioni ed è apparso addirittura in una prima immagine render. Dall’immagine in questione possiamo osservare come questo smartphone avrà un design piuttosto ordinario. Saranno infatti presenti un classico display dotato di notch a goccia centrale e una quad camera posteriore posta a semaforo sul lato sinistro della backcover.

Tuttavia, se osserviamo attentamente questa immagine, possiamo notare una certa somiglianza con un altro smartphone a marchio Oppo disponibile attualmente in Cina, ovvero l’Oppo Reno 3 Youth. Questo potrebbe significare che il nuovo Oppo Find X2 Lite sarà una versione globale di quest’ultimo device (che è venduto esclusivamente in Cina).

Non è certo la prima volta che le aziende del settore portano i propri smartphone su altri mercati con un nome differente. Staremo a vedere se sarà questo il caso. Nel frattempo, se sarà effettivamente così, ci aspettiamo sul nuovo device a marchio Oppo un display SuperAMOLED con un sensore biometrico integrato, il processore Snapdragon 765G di Qualcomm, una batteria da 4020 mAh e un sensore fotografico principale da 48 megapixel.