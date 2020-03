Oppo ha da poco svelato sul mercato mobile la versione globale del top di gamma Oppo Reno 3 e a breve presenterà anche il nuovo smartphone di fascia alta, cioè l’Oppo Reno Ace 2. Nonostante questo, è stato avvistato poche ore fa sul portale cinese TENAA un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato.

Un nuovo smartphone della serie Oppo A 2020 in arrivo?

Il nuovo smartphone avvistato sul portale cinese è attualmente conosciuto con il numero di modello PDAM10, ma secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra che si tratti di un nuovo device della serie Oppo A 2020. Il portale TENAA, in particolare, ci ha fornito un quadro piuttosto completo riguardo alla scheda tecnica di questo device, anche se per il momento non abbiamo foto o immagini.

Analizziamo quindi quanto riportato su TENAA. Il display presente sul terminale sarà un pannello con una diagonale pari a 5.6 pollici in risoluzione 2400 x 1080 pixel nel form factor di 20:9. A dare vita al device ci sarà un processore octa-core da 2 GHz con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, ma al momento non conosciamo con esattezza di quale SoC si tratti. Le dimensioni saranno pari a 162.0 x 75.5 x 8.9 mm mentre il peso sarà di 188 grammi.

Non mancano inoltre informazioni riguardanti la connettività e il comparto fotografico. Nello specifico, quest’ultimo sarà costituito da una quad camera posteriore con sensori fotografici rispettivamente da 12+8+2+2 megapixel. La connettività invece prevede il Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS e il 4G con supporto al dual sim, mentre la versione del software sarà Android 10 con l’interfaccia utente ColorOS.