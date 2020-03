WhatsApp: il nuovo aggiornamento è pronto con una novità eccezionale

WhatsApp è pronto a modificarsi ogni mese grazie ai suoi nuovi aggiornamenti. Questo è quello che gli utenti vogliono, i quali per non affrontare periodi di stasi vorrebbero che l’applicazione si aggiornasse ogni giorno con nuove funzioni. Ovviamente tutto questo non è possibile, anche se negli ultimi anni sono state tante le aggiunte che il colosso ha introdotto.

In questo momento infatti rumors parlano di alcuni nuovi aggiornamenti in programma. Il più importante è arrivato quasi un mese fa, con l’esordio della Dark Mode. Questa, attesa per mesi e mesi dagli utenti, è arrivata ormai in pianta stabile sia su Android che su iOS. Il pubblico però vuole di più, anche se in questo caso l’aggiornamento che arriverà andrà soprattutto ad amplificare la sicurezza.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento porta una soluzione perfetta per tutti gli utenti che vogliono proteggere il proprio backup

Qualche tempo fa era arrivata un’indiscrezione che parlava di un aggiornamento su WhatsApp riguardo al backup. Ora tutto sembra essere realtà, dato che anche i portali più affidabili hanno confermato la notizia: sta per arrivare un nuovo update che aumenterà la sicurezza dei backup.

Quando andrete appunto a salvarli su Google drive potrete farlo con tanto di password, proteggendo il tutto in maniera impeccabile. L’aria protect backup sarà dunque a breve disponibile, dato che l’applicazione in versione beta ha già riportato l’aggiornamento. Ovviamente ci vorrà qualche settimana prima che il nuovo aggiornamento vada a diffondersi su tutti gli smartphone, ma non vi resta che aspettare. Appena ci saranno novità importanti, non esiteremo a tenervi informati.