IPTV: non tutti sanno cosa succede se beccati dalle Forze dell'Ordine

L’utilizzo dell’IPTV può costituire un metodo perfetto per pagare molto meno ogni mese, ma senza conoscere i rischi con la legge. Le Forze dell’Ordine hanno infatti intensificato i controlli in questi giorni e a quanto pare ora qualcuno sarà costretto a pagare.

L’IPTV può farvi finire nei guai con la legge: ecco l’esempio di alcuni utenti che ora saranno costretti a pagare in più modi

Avete utilizzato l’IPTV fino ad oggi? L’esempio dei 220 utenti beccati in Italia potrebbe farvi tornare sui vostri passi. Questi ultimi saranno infatti costretti a pagare una multa oltre che a consegnare i dispositivi dai quali hanno utilizzato il loro abbonamento illegale. Per qualcuno scatteranno anche le manette.

“Per fortuna viviamo in un paese civile, in cui chi sbaglia paga. Complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione – ha dichiarato De Siervo -. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati denunciati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato”