In questi giorni stiamo vivendo una situazione davvero surreale, il nuovo coronavirus sta creando tantissimi problemi all’intera popolazione mondiale e restando chiusi in casa l’unico modo per rimanere sempre aggiornati è sicuramente quello di utilizzare i vari canali di comunicazione presenti in rete.

Proprio in queste ore l’organizzazione mondiale della sanità cioè l’OMS ha attivato un nuovo canale davvero interessante cioè quello di WhatsApp. Sfruttando un bot è possibile avere gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione e la diffusione del nuovo coronavirus. Una volta aggiunto il numero telefonico +41 79 893 18 92 in rubrica si avrà a disposizione il BOT che potrà essere attivato semplicemente digitando la parola Join.

Whatsapp: arriva il Bot ufficiale dell’OMS per contrastare il Coronavirus

Subito dopo lo stesso software fornirà all’utente finale tutte le informazioni per il corretto utilizzo dello stesso. In alternativa l’utente interessato può cliccare questo link e seguire le indicazioni.

Il BOT funziona solamente di unicamente in invio quindi non sarà possibile comunicare con lo stesso, inviare messaggi diretti o rispondere alle domande.

Purtroppo al momento il software è solamente in inglese. Il BOT riferirà in tempo reale i numeri aggiornati dei contagi, e guariti, e i morti tutto il mondo e sarà in grado di rispondere a domande più frequenti sulla malattia dando consigli su come evitarla e come proteggersi.

Interessate anche la funzione con il quale lo stesso software sarà in grado di smentire i falsi miti (fake news) che girano intorno al nuovo coronavirus è dare consigli riguardo a viaggi di eventuali spostamenti. Grazie a questo innovativo software, si potrà anche partecipare alla raccolta fondi organizzata Facebook per sostenere gli sforzi in atto per contrastare la pandemia.