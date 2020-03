Il volantino Trony chiamato Prendi 3 Paghi 2 propone agli utenti una possibilità quasi unica nel suo genere, accedere ad un prodotto completamente gratis con l’acquisto di altri due modelli a scelta tra l’intero catalogo aziendale.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, non risulta essere attiva sul territorio nazionale, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi nelle varie regioni (attenzione però, non è attiva proprio ovunque).

Volantino Trony: queste sono le migliori offerte del momento

Il volantino Trony richiede sicuramente la necessità di seguire determinati step prestabiliti per raggiungere l’obiettivo desiderato. Il primo, e più importante, riguarda l’acquisto di un grande elettrodomestico/ televisore da almeno 399 euro, o in sostituzione un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro.

Superato lo step iniziale il consumatore ora potrà scegliere se intraprendere due strade differenti; da un lato, con l’acquisto di un secondo modello tra i tantissimi in commercio, riceverà lo sconto finale del 50% sul meno caro della coppia. Dall’altro, invece, acquistando due prodotti in aggiunta all’originario, potrà godere di una riduzione pari al 100% del valore finale del meno caro.

Gli acquisti dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o in location non indicate nell’ultima pagina. Il volantino Trony lo potete visionare qui sotto, per gli interessati è valido fino al 1 aprile 2020, salvo esaurimento scorte anticipato o indicazioni differenti.