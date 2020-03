La Riot Games sembra aver mantenuto la sua promessa. Nel mese di Gennaio, i creatori del MOBA più famoso e popolare al mondo avevano riferito che l’autobattler ispirato all’universo di League of Legends sarebbe giunto sugli smartphone Android verso metà Marzo. A quanto pare, l’attesa sta per giungere al termine: stando a quanto comunicato da Eurogamer, infatti, Teamfight Tactics sarà disponibile per gli smartphone compatibili a partire dalla giornata di domani, Giovedì 19 Marzo.

Teamfight Tactics, pre-registrati al gioco per ricevere una notifica non appena sarà disponibile

Al momento, comunque, è ancora possibile pre-registrarsi a Teamfight Tactics, in modo tale da ricevere una notifica non appena il gioco sarà disponibile. Per chi non fosse familiare con questo genere di videogame, Teamfight Tactics consiste in una battaglia PvP a turni in cui i giocatori dovranno scegliere, schierare e potenziare gli eroi di League of Legends che vengono estratti da un roster sempre diverso. E’ anche supportato il Cross-Play, per cui, non appena il gioco sarà disponibile anche per tablet e smartphone, sarà possibile giocare con e contro giocatori che eseguono il titolo da PC.

Ancora non ci sono notizie, invece, sulla data di rilascio di League of Legends: Wild Rift, la versione mobile del MOBA più popolare al mondo. Questa presenterà una nuova mappa, un gameplay classico 5vs5 e circa quaranta campioni al debutto, nonché animazioni e sistemi di gioco progettati per adattarsi alla piattaforma mobile. Anche in questo caso, in attesa che il titolo venga rilasciato per gli smartphone ed i tablet compatibili, è possibile effettuare la pre-registrazione al gioco sul Play Store di Google.