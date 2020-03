Tutti gli italiani sono costretti ad una forzata permanenza tra le mura domestiche dopo l’allarmismo generale scatenato dalla comunicata pandemia Coronavirus. Con questo termine di indica l’epidemia generalizzata del contagio su tutto il suolo nazionale. Nonostante i TG, i programmi radio e la presenza di blog aggiornati molti vorrebbero saperne di più sull’estensione del fenomeno. I numeri possono dire tanto sull’estensione del virus.

Grazie ad una novità importante è possibile usare un trucco per rimanere sempre aggiornati sullo stato di avanzamento dell’epidemia in Italia. Un sito web certificato ha previsto lo sviluppo di una pagina da parte del CSSE (Center for Systems Science and Engineering) della Johns Hopkins University di Baltimora. Si tratta di una mappa del Covid-19 da trasformare in applicazione con statistiche ed aggiornamenti in tempo reale per i singoli Stati del Mondo. C’è qualcos’altro da sapere per semplificare il processo di consultazione. Ecco cosa fare.

Aggiornamenti Coronavirus ora disponibili online con una nuova app

Gli aggiornamenti sul virus avvengono una volta al giorno sulla base dei dati provenienti dal bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e dai centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) di Stati Uniti e Cina. Accedendo a questa pagina dal browser Internet Microsoft Edge è possibile creare una nuova app sfruttando le funzioni interne del sistema segnalato dai colleghi di Windows Central. Una volta collegati al sito tramite il browser sopra citato occorre:

cliccare i 3 puntini in alto a destra nella barra superiore

in alto a destra nella barra superiore scorrere alla voce App

selezionare l’opzione Installa il sito come App

definire un nome e scegliere quindi il pulsante Installa per completare il processo

Si andrà così a creare una applicazione interattiva da esplorare senza accedere nuovamente alla pagina web. Comparirà come una normale app di Windows 10 da aggiungere eventualmente al menu Start o sul Desktop. Basterà aprirla per ottenere le informazioni che cerchiamo.