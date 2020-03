Comet combatte Unieuro e tutte le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con sconti inediti, gli utenti hanno la possibilità di richiedere uno dei prodotti più in voga del momento, ed allo stesso tempo godere di prezzi incredibilmente bassi.

Mentre la maggior parte di noi si ritrova essere chiusa in casa, una rapida occhiata ai siti internet dei rivenditori di elettronica potrebbe lasciare aperto uno spiraglio di normalità, in un periodo effettivamente “molto buio”. Il volantino Comet è attivo sia nei negozi che direttamente online, coloro che acquisteranno sul sito, tuttavia, saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

In parallelo, per una spesa superiore ai 200 euro esiste la possibilità di richiedere un prestito rateizzato, in modo da poter restituire l’intera cifra in 10 comode rate fisse, tutte addebitate direttamente sul conto corrente bancario in automatico.

Volantino Comet: le offerte sono davvero intriganti

I prezzi inclusi all’interno del volantino Comet sono davvero incredibili, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di sfruttare alcuni sconti tramite i quali raggiungere l’acquisto di soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 8 Pro (nella versione 6/128GB) a soli 249 euro.

In alternativa, restando sempre nella stessa identica fascia di prezzo, non dimenticatevi nemmeno dell’Oppo Reno 2Z acquistabile a 299 euro, oppure del più economico Huawei P Smart 2019 in vendita a 149 euro.

Il volantino Comet è questo e molto altro ancora, scopritelo aprendo le pagine inserite qui sotto.