Comet segue perfettamente l’andamento del mercato dell’elettronica di consumo andando a lanciare una campagna promozionale ricchissima di soluzioni e di prezzi bassi, anche su dispositivi effettivamente molto richiesti dal pubblico.

La soluzione che troverete descritta nel nostro articolo risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, a patto comunque che si provveda al pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio. In aggiunta segnaliamo la possibilità, con uno scontrino superiore ai 200 euro, di richiedere il Tasso Zero con pagamento rateizzato in 10 mensilità addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Voalntino Comet: questi prezzi sono i migliori

Il volantino Comet sconta tantissimi modelli di smartphone, in particolare annoveriamo Motorola E6 Play a 99 euro, Asus ZenFone Max M2 a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 249 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Oppo Reno 2Z a 299 euro, Huawei P Smart 2019 a 149 euro, Huawei P Smart Z a 179 euro, per finire con Huawei P30 Lite a 239 euro o Huawei P30 a 449 euro.

Non mancano anche ottime soluzioni attivate per quanto riguarda il mondo degli smartwatch, da segnalare la presenza di Fitbit Charge 3 a 89 euro, Garmin Vivoactive 3 a 159 euro, Huawei Watch GT2 a 199 euro, Apple Watch Series 3 a 349 euro e similari.

Per scoprire e conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, attiva in ogni punto vendita da oggi e direttamente online (ma attenzione alle spese di spedizione), collegatevi al sito ufficiale.