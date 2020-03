3 italia prova ad assecondare le richieste dei consumatori lanciando una spettacolare campagna promozionale, ed allo stesso tempo senza limitare l’accesso obbligando il cliente a restare con la SIM attiva per un determinato periodo temporale.

La Play 50 Super di cui discuteremo nell’articolo, è bene ricordare non presentare alcun tipo di vincolo, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza penali. L’accesso, tuttavia, risulta essere limitato solo ed esclusivamente a coloro che si ritrovano ad essere in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (esclusi i soliti Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile, PosteMobile e Fastweb Mobile), con portabilità obbligatoria del numero di telefono originario.

Il costo iniziale da sostenere non è particolarmente elevato, sarà infatti necessario versare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM, per il resto è tutto interamente scontato.

3 Italia: ecco la promozione da attivare subito

La Play 50 Super è sicuramente la migliore promozione in commercio, in questo modo si possono spendere solamente 5,99 euro al mese per godere anche di illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché di 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Il pagamento, a differenza della All-In 100 Super da 100 giga, dovrà necessariamente avvenire tramite credito residuo della SIM acquistata, e su cui è stato effettuata la portabilità del numero originario.

La navigazione, lo ricordiamo, sarà possibile sotto rete telefonica 4G proprietaria di 3 italia, senza limitazioni particolari alla massima velocità effettivamente raggiungibile, né costi aggiuntivi (solamente i già clienti dovranno pagare 1 euro in più al mese per non navigare solo in 3G).