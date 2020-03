Red Magic 5G è ufficiale con display a 144Hz e tripla fotocamera

Il nuovo Red Magic 5G è ufficiale e fa parte dell’ala gaming di casa Nubia. Ovviamente il nome evidenzia la presenza di un modem 5G integrato all’interno del nuovo processore Snapdragon, il quale favorisce l’esperienza di gioco per prestazioni davvero eccezionali.

Non ci sono ancora dettagli in merito alla risoluzione dello schermo, molto probabilmente si tratta di un full HD+. Non ci sono dettagli neanche in merito alle fotocamere sia posteriore che anteriore ma si sa che il dispositivo implementa un display 144Hz. In poche parole si tratta della stessa tecnologia utilizzata per i monitor pc. Presente inoltre una ventola con sistema di raffreddamento liquido, e anche i tasti sul dorso che offrono 300 Hz di refresh rate.

L’arrivo in Europa è previsto per il prossimo mese di aprile mentre in Cina è già disponibile con tre diversi colori.

Gradiente: 12 + 256 GB – Circa 521€

Rosso: 8 + 128 GB – Circa 486€

Nero: 8 + 128 GB – Circa 486€

Red Magic 5G: tante caratteristiche da top e una ventola di raffreddamento

Schermo da 6,65″ AMOLED, 144 Hz

6,65″ AMOLED, 144 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 RAM 8 GB e 12 GB LPDDR5

8 GB e 12 GB LPDDR5 Memoria interna : 128 GB | 256 GB UFS 3.0

: 128 GB | 256 GB UFS 3.0 Fotocamera posteriore : Sony IMX686 64 megapixel, 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel bokeh

: Sony IMX686 64 megapixel, 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel bokeh Fotocamera frontale : 12 megapixel

: 12 megapixel Batteria : 4.500 mAh e fast charging a 55 W

: 4.500 mAh e fast charging a 55 W Caratteristiche aggiunte: Active Liquid-Cooling con Turbo Fan 3.0, Shoulder Trigger Button, lettore di impronte digitali sotto lo schermo

Queste caratteristiche sono ovviamente incomplete, ma nelle prossime ore molto probabilmente verranno fuori i prossimi dettagli. Inoltre ci saranno anche altre informazioni in merito ai prezzi europei che dovrebbero essere leggermente più alti di quelli presentati in Cina.