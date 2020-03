CoopVoce ha una nuova offerta: la ChiamaTutti Smart 15 è ufficiale

CoopVoce è una delle migliori soluzioni in assoluto per avere a che fare con la telefonia mobile. Infatti il numero di utenti di questo provider è cresciuto a dismisura negli ultimi anni, tanto da renderlo il migliore nella categoria dei gestori virtuali.

Il pubblico parla anche di una grande affidabilità dal momento che mai è successo a qualcuno di ritrovarsi di fronte una brutta sorpresa. Alcune indagini hanno infatti consentito di capire che CoopVoce risulta uno dei più amati, anche tenendo conto di gestori come Tim e Vodafone. Non a caso la strategia fu invertita per questo motivo, dato che il gestore di casa Coop non riusciva assolutamente a racimolare utenti. Ora la situazione è ben diversa, e le soluzioni lanciate regolarmente risultano piene di ogni tipo di contenuto e convenienti dal punto di vista del prezzo.

CoopVoce: la nuova offerta ChiamaTutti Smart 15 è online e con i migliori contenuti

L’ultima offerta lanciata da CoopVoce risulta sicuramente molto utile a tutti gli utenti che sono in cerca di un nuovo gestore. Quella che risponde al nome di ChiamaTutti Smart 15 include infatti al suo interno tutti i migliori contenuti, nonché un prezzo eccezionale.

Al suo interno tutti gli utenti che lo sottoscrivono possono trovare 1000 minuti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS e 15 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo corrisponde infine a soli 7,50 € mensili che durano per sempre senza mai cambiare. La nuova offerta è disponibile anche per tutti coloro che risultano già clienti del gestore di casa Coop.