Silenzioso, a zero emissioni inquinanti e velocissimo: sono queste le carte in regola del treno a idrogeno che entrerà in funzione in Olanda. Si chiama Coradia iLint ed è stato già testato con successo sui 65 chilometri di linea tra Groningen e Leeuwarden, portando anche i Paesi Bassi a sviluppare una mobilità su rotaia priva di emissioni inquinanti.

Il primo paese a godere del Coradia iLint sarà la Germania, che sulla linea Buxtehude – Bremervörde – Bremerhaven – Cuxhaven ha già effettuato 18 mesi di test e ora ha richiesto 41 treni a idrogeno al produttore europeo Alstom. I treni raggiungeranno una velocità massima di 140 km/h e utilizzeranno idrogeno completamente prodotto in modo sostenibile.

Dopo le auto arriva il primo Treno a idrogeno: ecco come funziona

Alstom, noto costruttore di treni anche in Italia, ha siglato accordi nel 2019 con la provincia di Groningen in Olanda e i relativi gestori dell’infrastruttura ferroviaria olandese per testare nei Paesi Bassi il Coradia iLint. A controllare che tutto fili liscio è stata nominata Dekra, società indipendente di ispezione e certificazione nelle operazioni di test.

Come spiega Bernard Belvaux, Managing Director di Alstom in Benelux:“i test nei Paesi Bassi dimostrano come il nostro treno a idrogeno sia maturo in termini di disponibilità e affidabilità, fornendo le stesse prestazioni dei treni regionali tradizionali, ma con il vantaggio di un impatto acustico e ambientale minimo. È inoltre facile da integrare in una flotta esistente ed è conforme a tutte le norme di sicurezza. Il treno a idrogeno Coradia iLint è un treno affidabile privo di emissioni pronto ad aiutarci nella transizione ad un’Europa a emissioni zero”.

Il treno a idrogeno per il trasporto passeggeri sarà il primo nella storia ferroviaria a entrare in servizio con una dotazione di combustibile in grado di generare elettricità senza emissioni inquinanti legate alla propulsione. Il treno è totalmente silenzioso e la sua unica emissione è acqua, ed è costruito appositamente per l’uso su linee non elettrificate. Ha un’autonomia di circa 1000 chilometri, la stessa delle unità multiple a diesel di dimensioni equivalenti. La rete ferroviaria dei Paesi Bassi presenta proprio 1.000 chilometri di linea non elettrificata su cui attualmente operano circa 100 treni diesel.