Comet si risveglia dal torpore con una campagna promozionale dall’altissimo profilo in grado di avvicinare ancora di più gli utenti ai negozi del brand sparsi per il territorio, nonché direttamente sul sito ufficiale dello stesso.

Al netto delle offerte effettive, con una spesa superiore ai 200 euro risulta essere possibile richiedere un prestito da restituire poi a Tasso Zero, tramite 10 rate fisse senza interessi addebitate in automatico sul conto corrente bancario (non sono poste limitazioni particolari ai prodotti effettivamente acquistati).

Comet: il volantino è davvero impressionante

Con il volantino Comet è davvero facile risparmiare su ogni acquisto, a partire da alcuni dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato, ecco quindi arrivare il solito (ed ormai classico) Xiaomi Redmi Note 8 Pro, acquistabile con un esborso finale di soli 249 euro per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

In alternativa sono decisamente consigliati anche i vari Oppo Reno 2Z in vendita a 299 euro, passando per Huawei P Smart 2019 a 149 euro, o anche i più economici Motorola E6 Play, Oppo A9 2020 e Xiaomi Redmi Note 8T.

In abbinata si potrebbe anche acquistare un wearable, come Huawei Watch GT 2 a 199 euro, Garmin Vivoactive 3 a 159 euro, Fitbit Charge 3 a 89 euro o similari.

Naturalmente le offerte incluse all’interno del volantino Comet sono davvero tantissime e molto disparate tra loro, scopritele nel dettaglio direttamente sulle pagine che potete trovare inserite poco sotto (attive sia online che nei punti vendita).