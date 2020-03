I clienti Amazon e Poste Italiane hanno recentemente ricevuto comunicazioni phishing che li informavano di aver riscontrato dei problemi da risolvere tramite l’aggiornamento delle credenziali e dati personali. I messaggi segnalati sono arrivati via email ed SMS e hanno esortato i vari clienti a seguire alcune indicazioni, tra le quali: cliccare su un link di accesso rapido ad un sito clone in grado di trafugare tutte le informazioni lì inserite.

Phishing: i clienti Amazon e Poste Italiane rischiano di perdere i loro dati!

Il phishing ha recentemente colpito anche i clienti Amazon e Poste Italiane, che hanno ricevuto comunicazioni fittizie via email ed SMS. In entrambi i casi, i due colossi non hanno nulla a che vedere con i messaggi diffusi né con l’intento dei malfattori, che tentano soltanto di estorcere dati dai quali poter trarre profitto illecitamente.

Poste Italiane: clienti minacciati da un SMS fraudolento!

Il tentativo di frode online rivolto ai clienti di Poste Italiane si è presentato tramite un SMS contenente un link; e l’invito ad utilizzarlo per fornire dati che avrebbero permesso ai vari utenti di risolvere un problema riscontrato. L’intento è quello di preoccupare le potenziali vittime così da spingerle a inserire i dati nella pagina clone suggerita; e quindi, poter ottenere l’accesso ai risparmi presenti sulle carte prepagate PostePay o sui conti Banco Posta.

Amazon: ecco l’email phishing che attacca i clienti!

La truffa rivolta ai clienti Amazon, invece, arriva via email e comunica la sospensione dell’account. In questo caso, i clienti sono esortati a inserire le loro credenziali in un’apposita pagina che permetterebbe loro di recuperare l’account perso. Anche in questa occasione lo scopo dei cyber-criminali è quello di raggiungere informazioni che possono offrire loro la possibilità di accedere a dati sensibili che possono permette di ottenere un profitto.

Truffe online: come difendersi!

Difendersi da questi inganni è abbastanza semplice, infatti pochi accorgimenti sono più che sufficienti per evitare di perdere dati e denaro. E’ indispensabile a tal proposito ignorare il messaggio ricevuto e non accedere alle pagine suggerite, ma soprattutto non inserire i dati richiesti.