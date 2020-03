L’approdo del 5G è sempre più vicino: sebbene il 2020 dovesse iniziare con il botto, purtroppo i primi mesi di quest’anno non stanno procedendo come auspicato, ma bensì stanno mettendo a dura prova i cittadini di tutto il mondo. In ogni caso l’avanzamento tecnologico non sembra star subendo un duro colpo e nonostante gli attuali ritardi, una volta che le emergenze rientreranno le reti di quinta generazione riprenderanno la loro espansione come dovuto. A seguito dell’introduzione di questo nuovo standard per le connessioni mobili, presto alcuni dei più antiquati potrebbero cadere in disuso come, ad esempio, il rinomato 3G. E’ qualcosa di assodato? Ovviamente no, ma vediamo come mai molte persone del settore suppongono tutto ciò.

5G vs 3G: il primo potrebbe far estinguere il secondo

Gli studiosi che presuppongono l’imminente estinzione del 3G sono diversi e tutti sembrano fondare le loro teorie su un punto focale: la necessità di rientrare negli investimenti effettuati. Come ben noto, nel corso dello scorso anno, TIM, Wind Tre, Vodafone e Iliad hanno partecipato alle aste per acquistare i blocchi in banda per il 5G, le quali hanno richiesto una grossa cifra di denaro; sommando a questa anche la necessità di iniziare la sperimentazione e la costruzione di nuovi impianti, gli investimenti finali hanno toccato cifre pari a miliardi.

Il 3G, dunque, potrebbe presto essere dimesso per evitare altro sperpero di costi. Avverrà da un momento all’altro? Ovviamente no, per ora rimangono semplici speculazioni, ma uno scenario del genere non può essere ritenuto utopistico, soprattutto nel prossimo futuro.