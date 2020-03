Hai guardato la Lotus Evija e ti sei chiesto come si possa giustificare un’auto elettrica elettrica che costa oltre 2,6 milioni di dollari, in particolare da un marchio noto per veicoli a gas molto più leggeri ed economici? Apparentemente, non avevi motivo di dubitare. Lotus aveva detto ad Autocar di aver già esaurito la produzione Evija per il 2020, che dovrebbe iniziare in estate. Non ha fornito numeri specifici, ma la casa automobilistica dovrebbe produrre 130 Evijas in totale.

La Lotus va verso la vendita totale delle sue Evija. Il ciclo di produzione sarà probabilmente ampio

Il ciclo di produzione totale è paragonabile a quello che la Pininfarina ha fatto per il suo veicolo elettrico Battista. Ben 150 veicoli ha prodotto l’azienda italiana, non comunicando inoltre come stiano andando le vendite dei suddetti veicoli.

Non sarà una cosa del tutto inaspettata se Lotus dovesse vendere tutti i suoi veicoli. Il mondo delle hypercar è dominato da clienti ultra facoltosi che accendono frequentemente i veicoli senza un attimo di esitazione. Anche per questo vengono prodotte delle auto davvero eccellenti. Constante ciò, i clienti non si fanno di certo spaventare. Tuttavia, il mercato degli hypercar elettriche è ancora molto giovane. Le prestazioni di Lotus suggeriscono che molti di questi clienti non hanno scrupoli a spendere la loro fortuna in hypercar a emissioni zero, e questo fa ben sperare per la cache dei veicoli elettrici tra gli appassionati di auto con conti bancari di dimensioni più ragionevoli.