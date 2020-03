Sicuramente tutti ricorderete la nuova piattaforma di contenuti in streaming Disney Plus, arrivata quasi insieme ad Apple TV Plus per cercare di rubare la scena ad altre piattaforme di streaming a livello internazionale.

Proprio pochi giorni fa Amazon ha annunciato la disponibilità sui propri dispositivi del supporto al servizio di streaming Disney Plus, nonostante la stessa piattaforma ne proponga uno personale. Scopriamo i dettagli.

Amazon annuncia il supporto per Disney Plus sui propri dispositivi

Il nuovo servizio di The Walt Disney Company sarà presto disponibile anche in Italia sui dispositivi Amazon, tra cui anche Fire TV per lo streaming e i modelli di Tablet Fire compatibili. Più precisamente la disponibilità è prevista a partire dal prossimo 24 marzo 2020. Disney Plus è il nuovo servizio di streaming video della compagnia, che andrà ovviamente a competere con colossi come Netflix e Prime Video, della stessa piattaforma Amazon.

Disney Plus offrirà infatti un vasto catalogo di esclusive che farà sicuramente felici tutti gli utenti. Nonostante il servizio sia in netta concorrenza con quanto prodotto da Amazon, la piattaforma ha ugualmente deciso di supportarne la visione su tutti i propri dispositivi hardware in maniera nativa ed immediata, regalando anche sette giorni di utilizzo gratuito del servizio di streaming.

Vi ricordo che sono stati aperti i preorder a prezzo scontato per aderire alla piattaforma Disney Plus. Fino al prossimo 24 marzo 2020 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a soli 59.99 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo standard, di 69.99 euro e del 30% rispetto al prezzo mensile, che sarebbe di 6.99 euro a prezzo pieno.