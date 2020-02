La piattaforma di contenuti in streaming Disney Plus ha apertamente dichiarato guerra a Netflix. Ha infatti fatto recentemente leva sul prezzo a cui andrà a proporre il proprio abbonamento.

Vi ricordo che il lancio ufficiale è previsto per il prossimo 24 marzo 2020 e il gruppo ha lanciato una campagna pubblicitaria promozionale con la quale offre un anno di abbonamento a 59,99 euro per chiunque si iscriva entro il 23 marzo 2020. Scopriamo insieme i dettagli.

Netflix asfaltata da Disney Plus

Tutti gli utenti che acquisteranno un abbonamento annuale, risparmieranno 10 euro sul prezzo standard. Il prezzo standard di abbonamento, dal momento del lancio in poi, sarà infatti di 6.99 euro al mese oppure di 69.99 euro all’anno. Lo sbarco del colosso in Italia rischia sicuramente di stravolgere il settore, proprio mentre Netflix sta iniziando a ragionare su cosa fare per arginare il fenomeno della condivisione dei propri abbonamenti.

Lo scontro sarà sicuramente agguerrito, scontro che al momento vede Disney in vantaggio, per lo meno per la possibilità di diversificare le fonti di ricavo grazie anche al cinema e soprattutto ai parchi a tema. La pay tv americana sbarcherà in Italia con un prezzo molto concorrenziale e permetterà di scaricare tutti i contenuti su 10 dispositivi e guardare 4 diversi spettacoli in streaming contemporaneamente su 4 dispositivi diversi.

Netflix di contro, permette di guardare 4 spettacoli diversi in contemporanea, mentre il download è permesso solamente per alcuni titoli, al prezzo di 15.99 euro al mese. A differenza di Disney Plus, non ci sono sconti per gli abbonamenti annuali. Non ci resta che attendere la data del lancio ufficiale.